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Росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, - Міноборони Німеччини

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Росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, - Міноборони Німеччини
У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим.

Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року.

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Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед наступом РФ.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Продовжуйте називати рандомні дати на рандомні події. Неминучий наступ, але до того Україна може перемогти. Цирк, а не аналітика
  • Алекс Скела
  • Alex Sav 8157c114
    треба знищити ще до того
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