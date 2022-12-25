Сили оборони завдали 2 удари по районах зосередження окупантів та уразили 5 пунктів управління противника, - Генштаб ЗСУ

В районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ. В результаті - до 70 окупантів отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 25.12.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

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На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка - Донецької.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь - Дніпропетровської.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

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Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон". А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації. В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у зведенні.