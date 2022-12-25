Росія має два варіанти для нового наступу в Україні, - Міноборони Німеччини

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Росія має два варіанти для нового наступу в Україні у 2023 році.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Документ відомства каже, що перший варіант для РФ передбачає масштабний наступ на Донбасі, де дії армії Білорусі виконуватимуть відволікальну роль — військові РБ нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною.

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Зазначається, що диктатор Олександр Лукашенко не вплутається у війну проти України безпосередньо.

Другий варіант у Міноборони ФРН визначають як малоймовірний, оскільки він масштабніший і вимагатиме від РФ залучення набагато більших ресурсів.

За цим сюжетом Білорусь має вступити у відкриту війну, її війська йдуть у наступ на Київ, а росіяни наступатимуть по всьому Донбасу. Окрім цього, можливий удар по західних областях України, щоб відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.

Німецькі аналітики наголошують, що реалізація такого плану вимагатиме "набагато більше солдатів, ніж зараз", а згідно з останніми виступами російських лідерів, про значне збільшення армії РФ не йдеться.