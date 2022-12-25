НКРЕКП планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення

Наступного року українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проєкт постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

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У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:

Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);

Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);

Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);

Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);

Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);

Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);

Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);

Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);

Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);

Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);

Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);

Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);

Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;

Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);

Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);

Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);

Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);

Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);

Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).