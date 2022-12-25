Новини • Тарифи ЖКГ

НКРЕКП планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення

9 15982
НКРЕКП планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення
Наступного року українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проєкт постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про заборону підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення

У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:

Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);

Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);

Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);

Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);

Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);

Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);

Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);

Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);

Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);

Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);

Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);

Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);

Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;

Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);

Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);

Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);

Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);

Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);

Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Ми розуміємо, що вороги України та її народу знаходяться не тільки по той бік фронту.

  • Юрий 12adf9d3
    Конец бедности,суки урода!
  • bestboy
    У мене пенсія 1860.
    Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
    На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
    Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
    Отака то фігня малята....
    Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини