Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога, - Кулеба

Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав Кулеба.

Він пояснив, чому її не можна отримати відразу.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - підкреслив Кулеба.

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