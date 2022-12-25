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Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога, - Кулеба

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Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога, - Кулеба
Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав Кулеба.

Він пояснив, чому її не можна отримати відразу.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - підкреслив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    А час це життя наших героїв ЗСУ
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ого. Це що, зелені побудували заводи і почали клепати потрібну зброю? Чи чергове бла-бла від зелепузиків!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как тебе такое Илон Маск Дмитрий Кулеба?
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    Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
    Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )

    Що про неї відомо:
    Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
    На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
    Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
    За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
    Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
    З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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