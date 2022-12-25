Китай поглиблюватиме стратегічну співпрацю з Росією, - глава МЗС Ван Ї
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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у "неупередженій" позиції країни щодо війни в Україні.
Про це Ван Ї заявив на конференції по відеозв’язку в Пекіні, повідомляє AP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Міністр заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією.
"Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації", - сказав Ван.
Він також звинуватив Америку в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай "рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю".