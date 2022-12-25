Лампи розжарювання обмінюватимуть на LED у відділеннях Укрпошти, - Мінреінтеграції

В Україні стартує програма заміни старих лампочок розжарювання на нові LED-лампи. Їх обмінюватимуть у відділеннях Укрпошти.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України.

"Це суттєва економія. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції", - зазначили у Мінреінтеграції.

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Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у "Дії", прийти у відділення Укрпошти й обміняти 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

Як повідомлялося, Україна розраховує до кінця цього року отримати енергозберігаючі LED-лампи від країн-партерів для заміни у населення та у низці установ.