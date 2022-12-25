Іран похвалився "ефективністю" своїх дронів в Україні
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Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є "доказом ефективності" іранської зброї.
Його висловлювання цитує Radio Liberty із посиланням на іранську агенцію Таснім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Багері нагадав, що Захід та Україна постійно звинувачують Іран у постачанні Росії дронів-камікадзе.
"Попри те, що багато таких тверджень не відповідають дійсності, сама їхня поява свідчить про ефективність, значення та високий рівень іранських дронів", – сказав генерал.
Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві нібито до початку вторгнення.