У новорічну ніч комендантська година не скасовується: порушників будуть затримувати, - Нацполіція

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.

Про це заявила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала Рева.

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За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.