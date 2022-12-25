Росія спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський. ВIДЕО

Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Українці! Українки!

Сьогодні мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями.

І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні.

Дякую кожному нашому воїну – усім військовим. Усім бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, Військово-морським силам. Дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру та генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі – до наших кордонів, на які ми маємо вийти.

Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку. Всім, хто волонтерить.

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Дякую всім нашим медикам і всім, хто рятує поранених на полі бою. Дякую всім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин самовіддано.

Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранених... І всім, хто прийшов зараз у Херсоні, щоб допомогти. Щоб урятувати поранених від удару терористів на Різдво... Артилерія та міномети проти звичайних херсонських вулиць... Нелюди!

Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую всім, хто працює заради цього: усім слідчим групам, усім прокурорам, посадовцям і дипломатам.

Дякую кожному й кожній, хто допомагає витягати українців з полону.

Дякую всім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб.

Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення.

Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які утримують нашу стабільність.

Дякую айтівцям, які обрали Україну.

Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним.

Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які не здалися минулої весни й які готуються до наступної.

Дякую всім журналістам, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру в себе і в перемогу.

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Дякую всім лідерам і народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи й наступного року, я вірю, разом з нами зроблять усе, щоб стати лідерами миру. Це можливо.

Дорогі українці!

Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності.

Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів.

Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим.

Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений!

Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу!

Слава Україні!" - заявив Зеленський.