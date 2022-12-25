Подовжена комендантська година на окупованому Запоріжжі спрямована проти руху опору, - ОК "Південь"

Комендантська година з 28 грудня до 4 січня в окремих окупованих районах Запорізької області потрібна росіянам для придушення українського руху опору.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Гуменюк зазначила, що в деяких населених пунктах окупанти впроваджують надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб. Місцеве населення не матиме права виходити з домівок. Зокрема, це може бути пов'язане з тим, що вони хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.

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"Окупанти зараз мають багато проблем саме через роботу нашого руху спротиву", – зауважила речниця.

Вона продовжила, що окупанти перебазовують сюди поліційні загони з Росії, тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил для регулювання порядку навіть у своїх підрозділах. А також вони хочуть виявляти людей з проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху спротиву.