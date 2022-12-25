Росіяни в Різдво обстріляли дві громади на Сумщині: є пошкодження

Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21:30 25 грудня 2022

Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.

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Уточнення: після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Віримо в наших захисників і захисниць!" - розповів він.