Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби
Наступного року в Україні заплановано реформу діджиталізації Державної податкової служби. Зокрема, буде введено е-акциз та е-аудит, повідомив голова комітету Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки:
- е-акциз. Рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника.
- е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок.
- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.
- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).
- оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості - все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях.
- оновлення UX електронного кабінету.
- інтерактивна навчальна база для платників та податківців.
- оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях.
Відшкодування ПДВ - протягом тижня з момента подачі заявки.
- значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків з сторонніми сервісами та банками;
- легалізація віртуальних активів/ криптовалют.
Та ще багато іншого", – повідомив він.