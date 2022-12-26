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Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби

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Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби
Відшкодування ПДВ планують пришвидшити до одного тижня.

Наступного року в Україні заплановано реформу діджиталізації Державної податкової служби. Зокрема, буде введено е-акциз та е-аудит, повідомив голова комітету Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки:

- е-акциз. Рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника.

- е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок.

- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.

- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).

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- оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості - все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях.

- оновлення UX електронного кабінету.

- інтерактивна навчальна база для платників та податківців.

- оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях.

Відшкодування ПДВ - протягом тижня з момента подачі заявки.

- значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків з сторонніми сервісами та банками;

- легалізація віртуальних активів/ криптовалют.

Та ще багато іншого", – повідомив він.

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Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Всі наркобарони і корупціонери за легалізацію криптовалюти. Мед і бджоли.
  • Garry Dron 6973c752
    Коли тебе гніда поставлять до стіни ..... Всі хто допустив вторгнення кацапів в Україну на одному рівні з серійними маніяками, серійниї маніяків треба знищувати, бо нормальними вони вже ніколи не стануть
  • Остап Покотило
    Затем последуют е-выборы и вся гоп-компания будет "проголосована" на второй срок
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