У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
"В Енгельсі в районі аеродрому звучить повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляють, що було чути вибухи.
За попередніми даними, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає".
"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.
Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.
Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - написав він.