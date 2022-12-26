У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО

У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

"В Енгельсі в районі аеродрому звучить повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляють, що було чути вибухи.

За попередніми даними, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".

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Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає".

"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.

Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - написав він.