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У РФ планують створити центри підготовки спецпризначенців за прикладом вишу в Чечні, - росЗМІ

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У РФ планують створити центри підготовки спецпризначенців за прикладом вишу в Чечні, - росЗМІ
У Росії планують відкрити центри підготовки бійців за аналогією з Університетом спецназу в окупованій Чечні (Гудермес). Мета – "щоб країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, така пропозиція Путіну надійшла від віцепрем'єра Юрія Трутнєва.

Він спільно з представником адміністрації президента Сергієм Кирієнком звернувся до останнього:

"Ми звернулися з Сергієм Владиленовичем [Кирієнком] до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити [подібні] центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях", — сказав Трутнєв.

Центри планують створювати за допомогою одного із засновників вишу спецпризначенців у Гудермесі – Данила Мартинова.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ну если как в Чечне,тогда будут подготовлены крутые профи...по съёмкам роликов для тик тока)
  • Drbest Good
    АналоГавнет…
    Университет в Чечне…

    Такой себе, Вест Поинд…

    ну, шо им скажешь?
    Дебилы, ***.
  • Urs
    АSLAN

    @antiputler_news

    ·

    5h

    Согласно полученной нами достоверной информации, в результате, предположительно, артиллерийского удара ВСУ был ликвидирован Адалаев Муса, командир отряда СОБР "Терек". Адалаев Муса является братом Адалаева Мовсара (на фото) - мужа дочери Адама Делимханова.
    Адалаев Муса, как и другие кадыровские командиры, предпочитал находиться в тылу, но и там его, по воле Всевышнего, настигла смерть. В результате данного обстрела ВСУ также были убиты еще двое кадыровских сотрудников, находившихся рядом с Адалаевым.
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