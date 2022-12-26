У РФ планують створити центри підготовки спецпризначенців за прикладом вишу в Чечні, - росЗМІ

У Росії планують відкрити центри підготовки бійців за аналогією з Університетом спецназу в окупованій Чечні (Гудермес). Мета – "щоб країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, така пропозиція Путіну надійшла від віцепрем'єра Юрія Трутнєва.

Він спільно з представником адміністрації президента Сергієм Кирієнком звернувся до останнього:

"Ми звернулися з Сергієм Владиленовичем [Кирієнком] до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити [подібні] центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях", — сказав Трутнєв.

Центри планують створювати за допомогою одного із засновників вишу спецпризначенців у Гудермесі – Данила Мартинова.

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