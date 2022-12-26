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Унаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули троє російських військових, - Міноборони РФ. ВIДЕО

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Вночі на аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи. Повідомлялося про загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Засоби ППО в понеділок збили на малій висоті на підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник. Унаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Авіатехніку не пошкоджено", - заявили в Міністерстві.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
  • alexandr shamov
    Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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