У Горлівці на Донеччині медиків змушують здавати кров для поранених окупантів, - Генштаб

Працівників медустанов окупованої Горлівки на Донеччині зобов’язали здавати кров для поранених окупантів.

Про це інформує в ранковому зведенні Генштаб, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - йдеться в повідомленні.

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