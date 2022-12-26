Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА
Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Верхня Терса, Степове, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське. Надійшло 5 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.
На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Також додається, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилася.