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Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов

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Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов
Україна поверне окупований Крим комбінованим шляхом.

Про це повідомив у інтерв'ю Liga.net начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - зазначив Буданов.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - додав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ми на це чекаємо. Ніяких перемовин до звільнення всіх наших територій.
  • Яр Холодний
    До приходу "ЗЕ-бикоти" мені навіть відомо не було прізвища керівника ГУР! А за раз? "Весь вечер на арене клоун Вася!!!"
  • Urs
    після війни виявиться, що буданов був просто речником ГУР МО.
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