Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов
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Україна поверне окупований Крим комбінованим шляхом.
Про це повідомив у інтерв'ю Liga.net начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - зазначив Буданов.
"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - додав він.