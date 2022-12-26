Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов

Україна поверне окупований Крим комбінованим шляхом.

Про це повідомив у інтерв'ю Liga.net начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - зазначив Буданов.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - додав він.

Також читайте: Український прапор встановлено над селом Міжводне в окупованому Криму. ВIДЕО