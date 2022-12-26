Окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину, влучили у склади та будинки, постраждалих немає

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. 7 разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби внаслідок російських обстрілів цивільні не постраждали.

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