Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 600 осіб, 3016 танків, 1996 артсистем, 6017 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 26 грудня становлять приблизно 102 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
танків - 3016 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
артилерійських систем - 1996 (+5) од,
РСЗВ - 418 (+0) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
крилаті ракети - 653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
спеціальна техніка - 178 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.