Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 600 осіб, 3016 танків, 1996 артсистем, 6017 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 26 грудня становлять приблизно 102 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 3016 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,

артилерійських систем - 1996 (+5) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.