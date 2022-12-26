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У Києві та області тривають екстрені відключення світла, - ДТЕК

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У Києві та області тривають екстрені відключення світла, - ДТЕК
В Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські мережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області екстрені відключення світла, - ДТЕК

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Топ коментарі

  • Vi Wa
    Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
  • Стас Петров 5fb946e4
    В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
  • Алекс Морган
    Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
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