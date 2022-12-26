Окупанти розселяють населення Луганщини по комунальних установах, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада вирішила "тимчасово", на період зими, розселити населення по комунальних установах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах так званої "ЛНР". Так, на минулому тижні туди "на час зими" вирушили чергові 22 жителі. Ще одну групу людей вивезли у тому ж загадковому напрямку із Сєверодонецька", - йдеться у повідомленні.

В ОВА також розповіли, що перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. "Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно ніхто відновлювати й не збирався", - зазначається у дописі.

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