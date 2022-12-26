Росія - у глухому куті, докорінних змін на її користь не очікується, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що наразі спроможності росіян чогось домогтися на фронті немає.

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня [росіяни] постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя", - зазначив голова ГУР МО.

За словами Буданова, реальної спроможності росіян чогось домогтись наразі не бачать.

"Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Всі вони були зазделегідь виявлені та закінчилися для них нічим", - додав він.

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