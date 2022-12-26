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У Старобільську та Біловодську шпиталі переповненні пораненими загарбниками, - ОВА

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У Старобільську та Біловодську шпиталі переповненні пораненими загарбниками, - ОВА
Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині. Медичні заклади регіону, переобладнані ними у госпіталі, переповнені пораненими бойовиками.

Про це повідомляє Луганська ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.

"До шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ.

Цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має змоги", - йдеться в повідомленні. 

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