Армія РФ використовує в Україні оборонну тактику мінних полів, - британська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.
За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.
Мінні поля є ефективною перешкодою для навчених військ лише в тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. "Серйозною проблемою для російських сил, імовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.