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Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, - Ердоган

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Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, а нібито займався "лише провокаціями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"На жаль, Захід займався лише провокаціями й не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні", - сказав Ердоган.

При цьому він нагадав, що Туреччина ж взяла на себе роль посередника і досягла домовленості про "зерновий коридор".

Ердоган зазначив, що Туреччина разом із РФ також зробить кроки з питання експорту добрив. Він додав, що розв'язання цієї проблеми є "найбільш напруженою частиною роботи".

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    засмердило онучами....
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    То есть полицейский должен быть посредником между преступником и жертвой ?
  • Чайка Київ
    Туреччина може змусити кацапів забратися з україснької землі, повернути українців, виплатити репарації?
    То Ок. Прошу.
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