26 грудня у Донецькій області відбуваються екстрені відключення світла

За розпорядженням Укренерго 26 грудня на Донеччині впроваджені екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Донецькі електромережі.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що екстрені відключення електрики запроваджують за розпорядженням Укренерго. Це необхідно для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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