На окупованій Луганщині рашисти погрожують цивільним розстрілами за співпрацю з Україною, - Гайдай

Російські загарбники на окупованих територіях залякують українців розстрілами, щоб вони не співпрацювали з партизанами.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни так бояться українських партизанів, що залякують людей на окупованих територіях розстрілами, щоб ті не співпрацювали зі своєю країною. Окрім ЗСУ "гарний настрій" рашистам щодня влаштовує і український партизанський рух. орки безпомічні у своїх намаганнях знайти причетних до їхніх бід, тож вирішили залякувати людей стратами.



Так, 23 грудня в окупованому (ненадовго) Сватовому біля будівлі РВ МВС т.зв."ленере" протягом двох годин на колінах простояли сім осіб з мішками на головах. Місцевим мешканцям було повідомлено, що вище зазначені особи є агентами СБУ та причетні до т.зв."партизанського руху". Потім людей показово погрузили в автомобілі та повідомили, що вони будуть розстріляни за державну зраду", - йдеться в повідомленні.



"Увесь цей спектакль розіграли на очах у сватівчан, аби їх залякати. Насправді ж нікого не затримували, нікого не розстрілювали", - додав Гайдай.

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