Херсонська влада радить містянам евакуюватися
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Ворожі обстріли у визволеному Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена.
Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Місцева влада вкотре радить жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Людям нагадують, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, кеш-виплатами та всіма соціальними гарантіями.