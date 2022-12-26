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Посли G7 поставили Зеленського перед вибором: ветувати 5655 або підтримати корупційну схему, - Черненко

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Посли G7 поставили Зеленського перед вибором: ветувати 5655 або підтримати корупційну схему, - Черненко
Посли G7 поставили Президента Володимира Зеленського перед вибором: ветувати закон 5655, який урізає повноваження громад, або стати на бік авторів закону, яким проштовхується велика корупційна схема.

Про це розповів екснардеп Олександр Черненко у себе в Facebook, посилаючись на заяву послів "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ.

У своїй заяві посли G7 наголосили, що під час реалізації реформи містобудування важливо зберегти повноваження місцевих громад. За словами екснардепа Олександра Черненка, таким чином посли країн "Великої сімки" показали несприйняття закону 5655, який суттєво урізає права місцевого самоврядування.

"Коли посли країн "Великої сімки" після зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад Олександром Кубраковим та віцепрем'єр-міністром – Мінцифри Михайлом Федоровим заводять мову про необхідність зберегти повноваження громад, в перекладі з дипломатичної це означає, що G7 зовсім не у захваті від містогвалтівного закону 5655. Саме цей закон зараз лежить у Президента на столі, чекаючи ухвалення або вето", - пише Черненко.

Олександр Черненко наголошує, що після заяви послів G7 Президент Володимир Зеленський опинився перед вибором.

"Перше – це врахувати позицію міжнародних партнерів, підтримати звернення Асоціації міст України про застосування права вето до 5655 та петицію громадян України, яка набрала необхідних 25 000 голосів в першу добу голосування. Або ж друге: стати на бік авторів законопроєкту 5655, яким проштовхується велика корупційна схема" , - зазначає Черненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторінгу реформи містобудування

Посли G7 поставили Зеленського перед вибором: ветувати 5655 або підтримати корупційну схему, - Черненко 01

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    ну що скажеш на це вофка ???
  • Чайка Київ
    Я З УКРАЇНИ

    А ви вірите у випадковості? Я особисто ні.
    Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.
    Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:
    - На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
    - Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;
    - Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
    - За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
    - Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
    - Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
    - Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
    - Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
    - Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.
    Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
    У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
    Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення.
    А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
    Що стало на шляху? Виручило те, що ВСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
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    Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.
    у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
    І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
    Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!
    Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!
    Сформована вона була указом Порошенко.
    Розформована указом Зеленського.!!!!
    І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
    І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!
    За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????
    А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
    У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
    За дивним збігом обставин ( черговий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.!!!!
    Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.!!!
    Але ... все це співпадіння???? ... все це не на часі??????
    © Виктор Саклаков
  • Олег Кущ e096799b
    Как же я вас, мразей ненавижу. И это не послы G7
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