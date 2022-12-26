В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - "Укренерго"

Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також, як зазначається, наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві. На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

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"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - додають в "Укренерго".