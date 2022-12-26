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Найчастіше окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури неподалік Києва, - Повітряні сили

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Найчастіше окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури неподалік Києва, - Повітряні сили
Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об’єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Ніхрена. Я вчора тут на сайті згадував жінку на роботі разом з моєю дружиною. В неї знищили будинок під час боїв, живе в вагончику. Каже- єслі б наші нє сапратівлялісь, то всьо було б ціле. Жилі прі Зєлєнском, жілі б і прі путіне.- Так що не вся вата виліковна. Бачте, навіть хірургія не допомогла.
  • FT FT
    Так может в ответ ударить по мацкве? Чтобы мацквичи хоть раз понюхали пороха и поседели в темноте в подвалах под вой сирен
  • Oleg Mamont
    Спасибо, Капитан Очевидность !
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