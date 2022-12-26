Ситуація на деокупованих територіях Луганщини вкрай складна через постійні обстріли, - Гайдай

Ситуація в деокупованих населених пунктах Луганської області залишається вкрай складною через їх постійні обстріли з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про деокуповані населені пункти, то (ситуація. - Ред.) – вкрай важка, тому що там не зупиняються обстріли, на жаль. Іноді доводиться евакуювати поранених місцевих жителів. Усе, що стосується підвезення гуманітарних, продуктових наборів, - ми цим забезпечили місцеве населення. Зараз забезпечуємо побутовою хімією, ліками першої необхідності та наборами для легких ремонтів. Ми були вже і з керівником "Укрпошти", і з його командою в деокупованому Невському і видавали там фінансову допомогу від Червоного хреста і пенсії. Але все одно важко, тому що обстріли не припиняються", - сказав він.

Водночас стосовно тимчасово окупованої території Луганської області Гайдай зазначив, що у великих містах, де проходила активна фаза бойових дій, зокрема в Рубіжному та Сєвєродонецьку, ситуація критична.

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