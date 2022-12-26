Росіяни маневрують у Чорному морі, очевидно, що до чогось готуються, - ОК "Південь"

Росіяни маневрують у Чорному морі, один з чотирьох ракетоносіїв зайшов у пункт базування.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Очевидно, що вони (російські окупанти. - ред.) до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі – один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання", - пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що загроза ракетного удару зберігається, тому що для ворога повернути на чергування ракетоносій – це справа декількох годин.

"Це дві-три години часу. І пам’ятаємо про те, що у них є таке тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій. Тому, якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, піднімали стратегічну і тактичну авіацію, в принципі, все дуже схоже", - додала вона.

За словами Гуменюк, українцям потрібно усвідомлювати, що такий удар можливий.

"Але не слід чекати тільки масованого ракетного удару, пам’ятаємо про те, що вони цілком здатні нанести і точкові удари", - підсумувала вона.

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