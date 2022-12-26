Ворог на півдні втрачає свої позиції поступово, але досить впевнено, - Сили оборони півдня

Російські загарбники втрачають свої позиції на півдні України, але продовжують тероризувати мирне населення.

Про це під час телевізійного марафону розповіла керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення. Зокрема не припиняють обстрілювати громади з Кінбурнської коси, а також акваторію Чорного моря та Дніпро-Бузького лиману для того, щоб не працювали в зерновій угоді ті морські транспортні коридори, які планувалися. Тобто окупанти роблять усе, щоб не було можливості включити туди ще й Миколаївський напрямок і Миколаївські порти. Крім того, прилітає час від часу і по Очаківській та Куцурубській громадах",- розповіла речниця.

Ворог тримає під загрозою максимальну кількість територій, особливо ті, які вони втратили. Окупанти намагаються втримати хоча б якісь позиції, але українські військові їм цього не дозволять.

"Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання втриматися, зачекати того моменту, поки вони підтягнуть резерви. Тому командування планує заходи у такий спосіб, щоб не дати ворогу можливості цього зробити: встановлюємо вогневий контроль, намагаємося припиняти їхнє логістичне постачання, не даємо їм спокою й змушуємо постійно вишукувати нові місця дислокації", - додала керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

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Вона також акцентувала на тому, що ворог продовжує маневрувати й, вочевидь, до чогось готується.

"Зараз вони маневрують і вже один із ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі один надводний й два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання. Але пам’ятаємо, що повернути на бойове чергування той ракетоносій нескладно — це займе декілька годин. Також не варто забувати, що в них є тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій, тому якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили ракетоносії в море, підіймати стратегічну й тактичну авіацію, то загалом усе дуже схоже. І ми готові до цього, — повідомила Наталія Гуменюк.

Крім того, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України наголосила, що не слід чекати тільки масованого удару, адже ворог здатен завдавати й точкових.

— Те, що в них вичерпуються запаси — зрозуміло, бо вони їх використовують, але недооцінювати ворога не можна. росіяни намагаються поповнювати свої резерви попри санкції й попри обмеження у своїх потужностях. Ми бачимо, що вони вишукують можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви й продовжувати своє "побєдоносне шоу", як вони вважають, але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, бо усвідомлюємо — нам треба вибороти максимально швидко свою незалежність, — підкреслила Наталія Гуменюк.

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