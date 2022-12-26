Шанси на успіх зимового контрнаступу ЗСУ зменшилися, хоча аналітики розглядають прорив можливим, - Financial Times

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін зумів домогтися стабілізації фронту і ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання зазначає, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання - поповнення армії за рахунок 300 тисяч мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. На думку авторів статті, в результаті позиції російської армії стали значно стійкішими.

"Ці сильні оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", - пишуть журналісти.

У коментарі ЗМІ неназваний військовий експерт зазначив, що українські солдати володіють незрівнянно більш високим бойовим духом і рішучістю, ніж їхні вороги. Водночас експерт заявив про високі втрати української сторони та "сильну втому" деяких українських підрозділів, яким до того ж "потрібно більше зброї та боєприпасів".

Тим часом відставний бригадний генерал британської армії Бен Баррі зазначив, що чисельна перевага росіян в бойовій техніці і живій силі "нічого не варта, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".

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