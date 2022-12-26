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Після визволення територій, які були окуповані в 2014 році, насамперед необхідно перекрити сигнали російської пропаганди, - Гайдай

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Після визволення територій, які були окуповані в 2014 році, насамперед необхідно перекрити сигнали російської пропаганди, - Гайдай
Першим кроком на визволених територіях, які були окуповані з 2014 року, має бути повне перекриття сигналів пропаганди з Російської Федерації.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям.

А далі робити довгий, але дуже необхідний проєкт по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне.

А будинки та інфраструктуру відбудуємо, в цьому немає сумніву", - зазначив Гайдай.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Дошло на 9-й год войны. Ну хоть так.
  • IgorYakovlevich
    Дуже розумно, але із запізненням на 31 рік (рахую від 1991).
  • Evgeny N
    Ага! І замість московитських пропаганд@н ЗМІ запустити зелений "єдиний анал" - це єдиний варіант для дєрьмака просунути боневтіка на другий термін (за рахунок зомбованих кремлядями жителів Донбасу та Криму - їх легше перезомбувати). Бо ті, хто повернеться з фронту, волонтери, які зтикаються з зеленою владою, наврядчи будуть голосувати за цю зелену шоблу.
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