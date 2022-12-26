У горах Закарпаття загубилися четверо чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, організовано пошукову операцію, - Держприкордонслужба

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Державної прикордонної служби України.

"Вчора вранці прикордонники отримали інформацію від румунських колег про двох затриманих чоловіків. Особи, що незаконно перетнули кордон на Закарпатті, виявились громадянами України. З‘ясувалось, що з ними прямували ще четверо, які дорогою загубилися у горах.

Пошукові заходи обидві сторони організували негайно, тривають вони й дотепер. Ускладнює цей процес високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки. Тож, аби скоріше знайти чоловіків, залучили авіацію та наряди із собаками", - йдеться в повідомленні.

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