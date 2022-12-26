На розгляд РНБО направили новий санкційний пакет, до якого увійшли російські силовики та представники ІТ-сектору

Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала передати на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів російської федерації та окремих представників ІТ-сектору.

Про це повідомило Міністерство економіки України, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії РФ проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів РФ.

Зокрема, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії РФ, Міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України.

Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна використовує для пропаганди тощо", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Також було розглянуто низка питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску. Зокрема, унеможливлення отримання російською федерацією та республікою Білорусь товарів критичного імпорту. В першу чергу - товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

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"Як було зазначено під час засідання, на сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів є повне взаєморозуміння з ключових питань санкційної політики. Триває обмін інформацією.

Дані, що надаються Україною, мають продовження у відповідних рішеннях та діях союзників. Так, наприклад, частиною 9-го пакета санкцій ЄС, а також санкцій, ухвалених США, було віддзеркалення санкцій, раніше запроваджених Україною.

Окрім того, партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації щодо, наприклад, західних комплектуючих, виявлених у зброї, яку використовує держава-терорист, та вживають відповідні заходи", - додали в Мінекономіки.

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