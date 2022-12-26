Держслужба експортного контролю гальмує завезення дронів для ЗСУ, - волонтерка Берлінська

Державна служба експортного контролю уповільнює процес передачі дронів на фронт. Волонтери закликають припинити визнавати дрони товаром подвійного призначення.

Про це у Facebook повідомила військова та волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у вересні волонтери везли чергову велику партію дронів моделі DJI Mavic 3 для фронту (більш ніж півтисячі). Дрони везли через Польщу, але цього разу поляки не поспішали оформити вантаж.

"Польська сторона повільно та неохоче відпускає дрони в Україну, призначаючи додаткові перевірки – на предмет чи не є ці дрони подвійного призначення. У відповідь ми надали полякам всі необхідні документи, наші юристи ретельно проаналізували польське та європейське законодавство.

"Так, ви праві," – сказали поляки в неформальній розмові. "Ці дрони і справді не вважаються подвійного призначення. Це цивільні дрони в законодавстві як в США, так і в нас в ЄС. Але є одна проблема – у вас в Україні вони вважаються подвійного призначення. Тому ми вирішили провести додаткові перевірки", - зазначила Берлінська.

Вона розповіла, що звернулася до голови Державної служби експортного контролю Олександра Павліченка з питанням, чому держава вважає ці дрони подвійного призначення.

"Це ніяк не впливає на рішення польської сторони" – відповів він.

Водночас, щоб роздати ці понад 500 дронів потрібно взяти гарантійні листи від військових частин або військово-цивільних адміністрацій. Навіть якщо видавати по 5 дронів в кожну військову частину – треба зібрати більше 100 гарантійних листів, додала вона.

Волонтери попросили ДСЕК привести українське законодавство у відповідність до європейського.

За словами Берлінської, у Павліченко та ДСЕК відповідали, що питання на опрацюванні.

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"За ці 10 місяців війни 99% відсотків питань для ЗСУ ми вирішуємо з чиновниками непублічно, всі ж люди, всі розуміють для що і для чого ми разом робимо. Але минуло більше 3-х місяців від нашого усного звернення, і близько 2-х від письмового. Фактично ДСЕК закрили ринок дронів в воюючій країні. Навіть цивільні дрони можна ввезти лише отримавши від них ліцензію. Або бігаючи марафон в спробі зібрати тисячі гарантійних листів. ...

І в законодавстві ЄС, і в США це цивільні дрони, звичайна іграшка, яку батьки купують підліткам в подарунок на день народження. Не потрібно ніяких додаткових дозволів. І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи – гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну. На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів", - пояснила волонтерка.

"Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу – терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.

Вимагаю:



1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США). Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи;

2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар;

3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт.

Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення", - підсумувала вона.

Докладніше читайте у статі Берлінської для Цензор.НЕТ.

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