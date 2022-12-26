Ситуація з опаленням, електро- та водопостачанням на Херсонщині є задовільною, - Соболевський

На Херсонщині ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням загалом є задовільною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Що стосується гуманітарної ситуації, то наразі у нас абсолютна більшість абонентів у самому Херсоні підключена до електромереж, до водопостачання. Складніша ситуація у нас з опаленням, і немає поки що можливості вирішити проблему з мікрорайоном Острів, щоб там було опалення... Тому там 100% найкраще рішення – це добровільна евакуація. Загалом ситуація задовільна на Херсонщині наразі в цьому плані", – сказав він.

За словами Соболевського, за останню добу в Херсонській області зафіксували 33 ворожі прильоти.

"На щастя, не було постраждалих, не було загиблих. Але ті люди, які постраждали в суботу, там серед поранених є й тяжкі випадки, лікарі все ще борються за їхні життя", – уточнив перший заступник голови облради.

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