Колишнього поліцейського з Харківщини судитимуть за співпрацю з російськими загарбниками

У березні колишній поліцейський відділу поліції 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Зрадник агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Насамперед шукати й доставляти тих осіб, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони ЗС РФ. Крім того, він залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Після деокупація частини території Харківської області зрадник переховувався в будинку своїх знайомих. Там його і затримали правоохоронці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

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