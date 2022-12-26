Повідомлено про підозру поплічнику окупантів, який грабував мешканців Каховки, - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ДНР", який воював проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до ворожого "військкомату" у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині.

Там його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

"Перебуваючи у лавах агресора, брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у напрямку Херсон-Кривий Ріг. Крім цього зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Під час таких "нальотів" окупанти грабували громадян, а у разі спротиву - застосовували зброю", - йдеться у повідомленні.

Бойовик потрапив в полон українських захисників у жовтні цього року. У зловмисника вилучено автоматичну зброю і боєприпаси.

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За даними контррозвідки СБУ, затриманим є мешканець Донецької області, який після 24 лютого цього року приєднався до незаконних збройних формувань "народной милиции "ДНР".

Потім його "відрядили" до складу окупаційних угруповань рф і направили на південний фронт.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни),

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),

- ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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