Повідомлено про підозру поплічнику окупантів, який грабував мешканців Каховки, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до ворожого "військкомату" у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині.
Там його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.
"Перебуваючи у лавах агресора, брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у напрямку Херсон-Кривий Ріг. Крім цього зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Під час таких "нальотів" окупанти грабували громадян, а у разі спротиву - застосовували зброю", - йдеться у повідомленні.
Бойовик потрапив в полон українських захисників у жовтні цього року. У зловмисника вилучено автоматичну зброю і боєприпаси.
За даними контррозвідки СБУ, затриманим є мешканець Донецької області, який після 24 лютого цього року приєднався до незаконних збройних формувань "народной милиции "ДНР".
Потім його "відрядили" до складу окупаційних угруповань рф і направили на південний фронт.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни),
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),
- ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.