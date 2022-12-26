Запланований на 2023 рік перепис населення може відбутися орієнтовно 2025 року, адже під час війни його проводити не можна

Перепис населення, який планували провести у 2023 році, може відбутися орієнтовно наприкінці 2025 року, оскільки під час війни його проводити не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

За її словами, перепис також не проводять одразу після закінчення війни.

"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис, – ред.) провести", – сказала демограф.

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Нині, за приблизними оцінками, кількість населення становить 34-35 мільйонів, зазначила Лібанова.

"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони", – зазначила вона.

За словами Лібанової, війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".

"Ми багато людей втратимо. Втратимо через підвищену смертність, зниження народжуваності. Багато дітей, які народились би, вони не народяться. Вони не народилися в 2022 році і ще більшою мірою не народяться наступного, 2023 року. А не дай Боже, війна триватиме довше, то і в 2024-му", - сказала демограф.

На її переконання, більшість дітей і юнаків, які нині навчаються в старшій школі та вищих навчальних закладах за кордоном, до України вже не повернуться.

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Нагадаємо, перепис населення України планували на 2023 рік, 19 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис.