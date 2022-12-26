Нардепи ініціюють зміни в закон "Про дипломатичну службу", має бути контроль за призначеннями у посольствах, - Ірина Геращенко

Нардепи готують зміни до закону про дипломатичну службу, пов’язані із необхідністю парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Скандал з новопризначеною пані послом в Болгарію показує нульову роль ВР і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. У США, наприклад, майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення. У ВР нинішнього скликання родь комітету закордонних справ звелася до голосування за відрядження слуг, бо опозиції і це часто блокують", - наголосила парламентарка.

Геращенко зауважила, що представників профільних комітетів закордонних справ і євроінтеграції навіть не запросили на щорічну зустріч послів.

"Хоч там була панель, присвячена міжпарламентській дипломатії. Але обговорювали її традиційно без депутатів, тільки з керівництвом ВР, яке перебрало на себе функціі комітету закордонних справ.

Думаю, прийшов час ініціювати зміни в закон "Про дипломатичну службу". В парламентсько- президентській республіці має бути відновлено контроль за нашими дипломатичними призначеннями. Від цього тільки виграє євроінтеграція і наш імідж за кордоном. "Європейська Солідарність" вже готує такі зміни, і днями ми їх зареєструємо", - підсумувала співголова фракції "ЄС".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив послом у Болгарії сексологиню без дипломатичного досвіду.

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