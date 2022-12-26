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Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук

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Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук
МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на базу розшуку міністерства.

У картці йдеться про те, що Грозєва розшукують "за статтею КК", але за якою саме – не уточнюється.

Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук 01

Христо Грозєв – журналіст-розслідувач, керівник проєкту Bellingcat. Зокрема, він разом із командою Олексія Навального та іншими журналістами розслідував отруєння політика. Було встановлено, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики ФСБ.

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У липні ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію, відомство не повідомляло. Сам Грозєв говорив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував розслідування про спроби ФСБ і Головного управління розвідки України обдурити один одного.

За його словами, українські оперативники звернулися до російських льотчиків із пропозицією перегнати військовий літак на територію України в обмін на гроші та громадянство країни Євросоюзу, а коли команда Грозєва дізналася про це, вони вирішили зняти документальний фільм про операцію. Незабаром українська розвідка зрозуміла, що переговори від імені льотчиків почали вести співробітники ФСБ.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    О, да. Преступник страшный. Вы еще Пятачка в розыск подайте. Это не он рогозину в жопу засадил из пробкового ружья?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде ))
    ///
    У Новосибірську загорівся склад площею майже 2000 кв. м.

    https://t.me/RBC_ua_news/37040

    Російські ЗМІ повідомляють про нестерпний запах пластмаси.
    До гасіння пожежі залучені більше 70 осіб та и 20 одиниць техніки.
  • Fjall_Raven
    канешно, запах горящей ваты был бы слаще и приятней, ну пластмасса тож нормально ))
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