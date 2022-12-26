Закликаємо бути готовими до нових масованих обстрілів, - речник Повітряних сил Ігнат
Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Не виключено. Ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.
Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.
Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.
"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.
Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни полюбляють вночі застосовувати іранські "Шахеди".