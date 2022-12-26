Новини • Війна

Закликаємо бути готовими до нових масованих обстрілів, - речник Повітряних сил Ігнат

7 33624
Закликаємо бути готовими до нових масованих обстрілів, - речник Повітряних сил Ігнат
Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня.

Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не виключено. Ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.

Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.

Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.

"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни маневрують у Чорному морі, очевидно, що до чогось готуються, - ОК "Південь"

Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни полюбляють вночі застосовувати іранські "Шахеди".

Топ коментарі

  • Urs
    а что арестовичъ по этому поводу говорит?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А разве это интересно адекватным людям?
  • Senator 0eaca536
    https://youtube.com/shorts/cTF6xRn3gVU?feature=share...

    Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини