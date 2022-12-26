Через масовані обстріли Херсону щодня виїжджають 150-200 осіб, - Соболевський

Через масовані обстріли Херсону кількість бажаючих евакуюватися значно збільшилася.

Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевській, інформує Цензор.НЕТ.

💬 "Після деокупації правобережної частини Херсонщини дуже велика кількість наших людей хотіла повернутися, попри ризики. Ми всі — і представники місцевого самоврядування, і військових адміністрацій — постійно зверталися, що дуже зарано це робити, тому що безпекова ситуація дуже складна. Зараз тенденція: люди виїжджають, погоджуються на добровільну тимчасову евакуацію. Вчора виїхало понад 250 людей, позавчора 150. Я приблизно говорю цифри. Але ми бачимо тільки людей, які погодилися на добровільну евакуацію та звернулися за допомогою до військової адміністрації. Виїжджають і самостійно: ми не бачимо цього, поки ці люди не приїдуть до іншого регіону і там не зареєструються як ВПО", — пояснив Соболевський.

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