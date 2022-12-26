Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

Закон 2807-ІХ (законопроєкт 6241) "Про Національну програму інформатизації", який підвищує ефективність механізму взаємовідносин між учасниками процесу задля інформатизації країни, цифровізації та електронного урядування, підписаний Президентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради України.

"Закон передбачає створення та функціонування Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації (ЄІСОНПІ). Вона призначена для формування, контролю, моніторингу, обробки (приймання, обліку, опрацювання) та зберігання програм, завдань, проєктів і робіт Національної програми інформатизації та матеріалів до них", - йдеться у повідомленні.

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Документ розширює спрямування програми на вирішення низки основних завдань. Зокрема, щодо забезпечення розвитку інформаційного суспільства, застосування інформаційних і цифрових технологій у державному управлінні та суспільно-економічних відносинах, подолання цифрової нерівності.

Крім того, сприяє безпеці інформаційної діяльності та кіберзахисту, шляхом побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних інформаційних систем, комунікаційних мереж, інформаційних ресурсів й інформаційних технологій.

Закон сприяє інтеграції України у світовий інформаційний простір.

Як повідомлялося, Верховна Рада України більшістю голосів ухвалила закон в цілому 1 грудня.